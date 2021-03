Quiero irme de Argentina siendo campeona de la Libertadores: Catalina Usme

La jugadora del América de Cali, Catalina Usme, habló en rueda de prensa tras la clasificación del equipo a la final de la Copa Libertadores femenina y dijo que en ese momento de mucha alegría lo único que podía decirle a las compañeras era que debían creer en el objetivo de todas.

Lea también: Partido Inter-Sassuolo, aplazado por nuevos casos de coronavirus

"Lo único que hice en ese momento fue pedirles un favor muy importante a todos y fue que en la cabeza de todos no podía existir un asomo de duda, en el momento que cogieron el balón teníamos que tener la certeza que podíamos clasificar, los penales no son suerte, uno siempre lo trabajó todo, cuando uno sabe que esta preparado todo fluye", dijo la jugadora.

"De nada sirve estar en una final y no ganarla, el pensamiento de todas nosotras tiene que estar enfocado en ganar la Copa Libertadores. Tenemos un grupo maduro, centrado y que está convencido y que está compitiendo por llevarse la Copa Libertadores a casa. Estamos muy bien preparadas para disputar esa final y enfrentar el rival que sea y poder ganarlo", explicó Catalina.

De lo que significa estar con jugadoras tan jóvenes en el equipo, Usme aseguró que hay que guiarlas muy bien para que no se desconcentren y mentalizarse en que solo han llegado a la final, pero que el objetivo mayor es ganar el título.

"Yo creo que nunca habíamos estado tan comprometidas con esto, distracción hay. Ahora tenemos que blindar muchísimos a las niñas que están comenzando a vivir esto de fútbol. Nosotras no hemos logrado nada, nosotras queremos ser campeonas de la Copa Libertadores y debemos estar muy concentradas en el objetivo común", dijo Usme .

Sobre el trabajo que ha hecho durante este año para conseguir el título de la Libertadores, Usme aseguró que el grupo de jugadoras siempre ha buscado ir más allá en la preparación, tanto física como mental, y que ese trabajo ha sido clave para estar como finalistas del torneo internacional.

"El trabajo fue clave, hemos hecho un trabajo increíble, todas estuvimos dispuestas a dar esa milla extra, sabemos que estamos preparadas para estar acá. Tenemos que tener claro el rival que vamos a enfrentar, tenemos que estudiarlas y hacer un plan estratégico. Tenemos fe en nuestro trabajo, en lo que podamos lograr, en que podemos ganar esta Copa Libertadores porque fue el objetivo que planteamos desde el principio", apuntó la capitana del equipo.

Respecto a mejorar la Liga femenina en Colombia, Catalina hizo un llamado a los directivos del fútbol para que apuesten por un proceso que hoy está dando una nueva alegría.

"Esto es de todos, esto lo podemos construir todos, se tiene que montar todo el mundo, mi llamado de atención es para los clubes para que hagan procesos reales con el futbol femenino, mi llamado es para ellos para que organicen sus equipos femeninos, nos den la oportunidad para tener trabajo", explicó Usme.

Lea también: Luis Fernando Muriel también entra al club de los solteros: confirmó su divorcio

Finalmente, de la posibilidad de convertirse en la nueva goleadora histórica del torneo internacional, la jugadora aseguró que en este momento el único objetivo es conseguir el título, ya que los reconocimientos individuales poco y nada le interesan.

"No me interesa ser la goleadora de la Copa Libertadores, quiero ser campeona de la Libertadores. En este momento tengo en mi casa trofeos que nada me recuerdan, que son vacíos. A veces cuando tú estas en el deporte de conjunto tienes que dejar de lado el reconocimiento personal para primar el objetivo colectivo, si dentro de los colectivos se dan los individuales magnífico, pero eso no es lo más importante", finalizó Catalina.