Rafael Santos Borré se demoraría en debutar en Brasil: ¿qué se sabe?

El desenlace de una de las novelas del fútbol europeo y sudamericano, llegó a su punto final con la confirmación de que Rafael Santos Borré, delantero colombiano sería nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre, tras varias trabas que habían puesto en el Werder Bremen.

Rafael Santos Borré buscaba la manera de llegar anticipadamente a Brasil, dado que, después de la negociación del Inter y del Eintracht Frankfurt, el Werder Bremen decidió no volver a incluir al jugador en sus nóminas inicialistas. Por esta razón, escapar de Alemania era primordial para el barranquillero.

Pero, tras su recibimiento con una multitud en Brasil y su presentación, se reveló que su debut se podría demorar un poco por una polémica grande que existe por la inscripción del delantero. Si bien, el club alcanzó a inscribirlo ante la CBF el día límite, sería difícil que pueda jugar los cuartos de final del Campeonato Gaúcho, dado que su entrada a la institución se hizo muy tarde, y en la Copa de Brasil, que ya inició el camino de los colorados, pasa algo similar.

De acuerdo con el medio, Globo Esporte, se afirma que el panorama de su debut no es para nada asegurado, dado a que el reglamento de la Copa do Brasil asegura que los jugadores que se registren antes del inicio de cada ronda del torneo, puedan ser tenidos en cuenta. Por esta razón, el principal problema recae en que, aunque el Inter no ha disputado su encuentro de la segunda fase, dicha instancia inició el miércoles con Real Brasilia y Atlético Goianiense.

Rafael Santos Borré fue inscrito un día después del inicio de la competencia en la fase 2. Así las cosas, y aunque el Inter afirmó haber consultado a la CBF para que pueda estar contra el Nova Iguacu. Todavía es una incógnita, y el club espera recibir una respuesta para saber si puede jugar el partido de Copa de Brasil. Su debut se alargaría hasta los primeros días de abril en la Copa Sudamericana previo del Brasileirao.