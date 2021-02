Real Madrid completa nueve bajas: Benzema tiene molestias en el aductor

La lesión de Karim Benzema, ausente en el último entrenamiento del Real Madrid por unas molestias en el aductor izquierdo que provocan su baja ante el Real Valladolid, aumenta a nueve las bajas que sufre Zinedine Zidane para visitar Pucela con tan solo once jugadores de campo disponibles.



La preparación del encuentro ante el Real Valladolid no pudo tener un peor cierre para el Real Madrid, que pierde a su gran referente ofensivo y el futbolista que asume el peso goleador. Benzema se lesionó en la sesión del jueves y no se ejercitó.



El delantero francés sufre un problema muscular en su aductor izquierdo, según informan a EFE fuentes del club, y el sábado se conocerá el alcance exacto de la lesión tras una resonancia magnética a la que será sometido.



Pese a que Zidane confiaba que durante la semana pudiesen regresar a la dinámica de grupo el uruguayo Fede Valverde, el belga Eden Hazard o el brasileño Rodrygo, ninguno de los tres dio finalmente el último paso de su plan de recuperación. Este viernes intercalaron el trabajo de campo con el gimnasio, igual que hicieron Álvaro Odriozola y el brasileño Militao, que mejoran de sus lesiones musculares.



Para más tiempo tendrán Dani Carvajal, Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, que siguen en la enfermería para completar las nueves ausencias que sufre Zidane que preparó el partido de Valladolid con los pocos futbolistas de los que dispone. Fue un cierre de semana suave, ante la situación que sufre el técnico, y la corta sesión se inició con rondos, siguió con series de velocidad y acabó con un partido en un campo de reducidas dimensiones más series de remate.