Sarina Wiegman, vuelve a ser la mejor entrenadora en premios The Best

La holandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, se coronó este lunes con el premio The Best por cuarta vez en su carrera.



Wiegman, que llegó a Inglaterra a la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda contra España, se impuso en las votaciones a Jonatan Giráldez, del Barcelona, y a Emma Hayes, del Chelsea.



La holandesa ya ganó este premio en 2017, 2020 y 2022, además de ser segunda en 2018 y 2019, y tercera en 2021.

"Aquí estoy de nuevo. Estoy muy orgullosa y soy una privilegiada. Me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha votado y que ha confiado en mí", dijo Wiegman en la gala celebrada este lunes en el Apollo de Londres.



Wiegman llevó a Holanda a ganar la Eurocopa en 2017 y a la final del Mundial en 2019 y ha trasladado su éxito también a Inglaterra, con la que conquistó la Eurocopa de 2022 frente a Alemania y condujo a las inglesas a la final que perdieron el pasado agosto contra España gracias a un gol de Olga Carmona.



La holandesa también se alzó el pasado abril con la primera Finalissima de la historia al derrotar a Brasil en Wembley y con la Arnold Clark Cup en febrero.

Los premios The Best son votados por las seleccionadoras nacionales, las capitanas nacionales, periodistas y los aficionados a través de la página oficial de la FIFA y cubren, en categoría femenina, el periodo entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, el día de la final de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.