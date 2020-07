Se confirma la gravedad de la lesión de Yerry Mina

Everton cayó ante el Wolves por 3-0 y el central Yerry Mina volvió a lesionarse y preocupa al equipo. El técnico Carlo Ancelotti se refirió al problema físico del colombiano y aseguró que es "frustrante" que esto ocurra.

Mire acá: Génova, con Cristian Zapata de titular, sale del descenso

"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", contó el entrenador.

Al 'cafetero' no le ha beneficiado la continua competencia en el fútbol inglés tras la para por la pandemia. El central se ha visto bajo a nivel físico y en lo deportivo; sin embargo, el cuerpo técnico todavía lo apoya y espera que tras los exámenes que se le hagan, la incapacidad que le den no sea de tanto tiempo.

Por último, Ancelotti habló del presente del Everton en la Premier League y sus continúas derrotas en la liga.

Lea aquí: Yerry Mina sigue sumando minutos, pero Everton cayó ente Tottenham

"Fue una actuación realmente frustrante. El equipo no mostró un buen espíritu. Tenemos que considerar esto más que el aspecto técnico y táctico. Hay excusas, pero no quiero tenerlas. El rendimiento no fue aceptable. Ya he hablado con los jugadores. Tenemos que preparar el próximo partido y tener una actitud muy diferente", concluyó Carlo Ancelotti.