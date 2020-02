Se conocen las llaves de los octavos de final de la Europa League

El jueves se definieron los clasificados a los octavos de final de la Europa League y este viernes la Uefa realizó el sorteo de los cruces que arrancarán en las próximas semanas. El segundo torneo de clubes del 'Viejo Continente' tuvo algunas sorpresas en su última jornada y, por ende, algunos de los equipos favoritos se quedaron por fuera, tal como sucedió con Arsenal, que cayó vencido a manos de Olimpiakos.

Lea también: Radical decisión del técnico de Cúcuta para el clásico contra Bucaramanga

El partido más llamativo de la ronda lo jugarán Roma y Sevilla, dos clubes con tradición en el fútbol europeo y que se enfrentarán por la disputa de un cupo entre los ocho finalistas del torneo. Mientras tanto, equipos favoritos como Inter, se enfrentarán a Getafe y Manchester United, uno de los que mostró mejor cara en la fase previa, jugará contra Lask de Austria.

A falta de un partido por disputar, el encuentro que se disputará en Alemania entre Eintracht de Frankfurt y Salzburgo, esa es la única llave en la que resta por conocer cuál será el rival de Basilea, club suizo que dejó en el camino a Apoel.

Le puede interesar: Tras cancelación, oficialmente Adam Yates es declarado campeón del Tour UAE

Como se ha visto a lo largo de toda la competencia, seguramente no sobrarán las sorpresas, pero no se puede descartar que los cuatro equipo mencionados anteriormente (Roma, Sevilla, Inter y Manchester United), son los máximos favoritos a quedarse con un título que les entrega una clasificación directa a la Champions League y que, más allá de no ser la propia Champions, es importante para los clubes que lo disputan.

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la competencia: