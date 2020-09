"No iría a juicio contra el Barça, es el club que amo": Messi se queda

Lionel Messi anunció que se queda en el FC Barcelona, luego que una semana atrás el futbolista le avisara al club su deseo de abandonar la disciplina catalana. El futbolista argentino cumplirá de esta manera el contrato que lo liga hasta el verano de 2021, lo cual le permitirá negociar con su nuevo equipo desde enero del próximo año.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo Messi al portal Goal.

De esta manera, la 'Pulga' pone fin a la novela que generó una sacudida en el interior de la directiva culé. La goleada 8-2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League, sumado a la decisión del futbolista, pusieron contra las cuerdas al presidente Josep María Bartomeu, quien tuvo su continuidad en duda frente a la crisis desatada.

Pero la situación dio un giro completo siete días después y la sensación es diferente. El vencedor del pulso es el máximo directivo del Barcelona, quien mostró músculo para impedir la salida de Messi. Bartoméu no dio su brazo a torcer y al final obligó a que el argentino se quedara. Así y todo, será una victoria a medias, toda vez que no pudo renovar el vínculo del astro por las próximas dos temporadas, como era su intención. De cualquier forma, le dejará al próximo presidente el trabajo de gestionar la salida de la máxima estrella del barcelonismo.

Cabe recordar que tras la catástrofe vivida ante el Bayern Munich, la directiva adelantó la realización de las elecciones para marzo del próximo año. En ese contexto, la nueva junta tendrá que lidiar con una serie de cambios sin la figura omnipresente de Messi, quien había sido desde hace más de una década la punta de lanza.