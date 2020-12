“Sebas estaba confiado para patear el penal, yo no tanto”: Carlos Tévez

Boca Juniors de Argentina logró en la noche de este 23 de diciembre su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores después de superar 2-0 a Racing en la vuelta de la llave de cuartos de final.

Al final del juego y luego de la clasificación, el capitán del equipo Carlos Tévez habló con la prensa sobre este encuentro y explicó por qué decidió entregar el cobro del tiro penal de su equipo al jugador colombiano Sebasitán Villa.

“Se dio así, ayer yo pateé tres penales y lo tres me los atajo Esteban (Adrada) y hoy cuando me lo pide Sebas bueno yo no estaba confiando para patear y él estaba más confiando, él los metió todos y bueno me pareció justo que el cobrara”, dijo el jugador.

Con relación al buen partido que disputaron los jugadores de Boca y su clasificación a semifinales, Carlos Tévez aseguró que tenían claro que desde el minuto todo el equipo debía buscar el gol que les diera la posibilidad de empatar la serie.

“Tenía que salir el espíritu, hoy era más psicológico el partido que otra cosa, sabíamos que teníamos que salir a presionar, no podíamos esperar y creo que salió el Boca que queremos todos”, dijo Tévez.

De si Boca Juniors es favorito para ganar el título, Carlos Tévez aseguró que hay que tener tranquilidad e ir paso a paso soñando llegar a disputar la final de esta edición del torneo.

“Ni cuando perdimos contra Racing éramos los peores y ahora por la victoria de la llave no somos los mejores. Yo creo que debemos buscar el equilibrio y este Boca, como veo a mis compañeros, como veo al grupo, es el que todos queremos, entonces hay que buscar el equilibrio para que todos sea bueno”, dijo el jugador argentino.

Boca Juniors estará jugando las semifinales de la Libertadores ante Santos de Brasil, mientras que en la otra llave aparecen River Plate ante Palmeiras por lo que hay gran ilusión en los aficionados sudamericanos para volver a tener en la última ronda a los dos equipos argentinos.