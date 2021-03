Sebastián Villa, Campuzano y Fabra con un bajo nivel en Boca Juniors

Boca Juniors empató 1-1 frente a Independiente de Avellaneda en el fútbol argentino. El equipo que dirige Miguel Ángel Russo no tuvo un buen rendimiento en la cancha, empezando por los futbolistas colombianos que estuvieron en el terreno de juego.

Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa actuaron en el compromiso; en el balance general, no fueron calificados bien por la prensa de dicho país. Por ejemplo, el diario argentino Olé hizo un análisis de cada uno de ellos.

Sobre Campuzano, el puntaje que le pusieron fue de 4: "Arrancó un poco errático, busco pases entre líneas que no salieron. En el 1-0 de Independiente, Togni le ganó en la marca y convirtió. Blanco lo controló muy bien".

Respecto a Fabra, el nivel del lateral derecho no fue el mejor, tanto así que las críticas no faltan por su continúo mal rendimiento. "No pasó con tanto criterio al ataque en el PT. No llegó a cerrar a Palacios en el gol de Togni. Intentó asociarse más con Tevez y Villa en el ST, pero lo costó. No tiro un centro bien".

Por otro lado, a Sebastián Villa no le fue para nada bien. El atacante erró un penal y se le vio muy desconcentrado e impreciso en la parte ofensiva.

"La quiso cruzar y se le fue lejos, y enseguida nomás le dio mordido tras un centro de Tevez y la pelota dio en el travesaño. Perdido en el ST. Tuvo el triunfo, pero Sosa le adivinó el lugar y le atajó el penal", concluyó.

En un partido friccionado e intenso, el local logró sacar una ventaja en la primera etapa pero luego en la segunda un certero cabezazo de Zambrano estableció el empate definitivo en lo que fue el primer tanto del peruano con la casaca 'xeneize'.

Sobre el final del encuentro, Sebastián Villa dispuso de un penalti que fue desviado por Sebastián Sosa para que el reparto de puntos deje al 'Rojo' en zona de clasificación y al 'Xeneize' expectante en la sexta colocación, pero con incertidumbre de futuro.