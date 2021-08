Sebastián Villa se refirió a Riquelme: "No me contesta"

Sebastián Villa volvió a aparecer. El futbolista por fin regresó a Argentina a la espera de poder definir su futuro deportivo, teniendo en cuenta que su objetivo es salir de Boca Juniors. El jugador, en su llegada al país, fue consultado por la prensa y se le preguntó si ha entablado una conversación con el Consejo del club o Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

Puede ver: "¿Por qué no estudié?": La dura reflexión de Egan Bernal en plena Vuela a España

De manera tajante, pero entre risas, Villa negó haber charlado con algún directivo. Asimismo, aseguró que quiere definir de la mejor manera su futuro por el bien de las dos partes.

"No he hablado con nadie. No, no me contestan", afirmó el extremo, que reiteró que todavía tiene contrato con el club 'xeneize' y pondrá a sus representantes a resolver lo más rápido posible la situación.

"Tengo contrato con Boca Juniors, tengo que hacer mi cuarentena y esperar con mis representantes qué solución vamos a hacer con todo esto que ha pasado", puntualizó.