El defensa internacional español Sergio Ramos continuará su programa de entrenamientos individualizados bajo supervisión médica durante los próximos diez días, anunció este jueves el París Saint-Germain (PSG).

El objeto de ese programa es "el retorno al entrenamiento colectivo", precisó el parte médico del club francés, con el que Ramos aún no ha debutado tras su fichaje de julio pasado, debido a una serie de lesiones y molestias.

Ramos, de 35 años, jugó su último partido el pasado 5 de mayo, en la eliminatoria de semifinales de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Chelsea.

Por otro lado, una de las declaraciones que más se han reproducido son las de Lionel Messi, quien se refirió a la relación con Kylian Mbappé y aseveró que "es fácil llevarse bien" y desveló que el delantero francés "habla perfectamente español".



Messi, de 34 años, concedió su primera gran entrevista desde que debutó con el PSG a la revista France Football, organizadora del Balón de Oro y que acaba de divulgar los 30 candidatos al premio que se dará a finales de noviembre.



La relación con Mbappé, la Copa América que ganó con Argentina y la adaptación a París, su nueva ciudad después de dos décadas en Barcelona, coparon una buena parte de la entrevista.



"Con un jugador como él (Mbappé), es fácil llevarse bien, además habla español perfecto, así que también hemos hablado bastante fuera del terreno de juego. Eso facilita. Hace poco que he llegado y todavía es prematuro sacar conclusiones, pero estoy seguro que irá bien", expuso.

El número "30" del PSG confesó que no le dio consejos a Mbappé, cuando estuvo cerca de fichar por el Real Madrid en verano: "Yo acababa de llegar y no lo conocía lo suficiente como para darle consejos. Un poco como todo el mundo, estaba esperando a ver qué pasaba. Se quedó y para mí es una gran felicidad", refirió.