"Si Everton tuviera mejores suplentes, James no sería titular": no paran las críticas

La conexión que tenía el colombiano James Rodríguez con el fútbol inglés parece que se está ha ido diluyendo partido tras partido, ya que el nivel del volante no es el mismo que el mostrado en las primeras fechas de la Premier League.

En el más reciente partido, el equipo del italiano Carlo Ancelotti volvió a resbalar tras empatar 1-1 contra Burnley en condición de visitante; por lo cual, James es uno de los objetivos de la prensa inglesa, puesto que Everton no juega bien y además se ubica en la novena casilla con 17 unidades.

El ex futbolista Gabriel Agbonlahor en el programa deportivo Sports Bar Weekender manifestó que el volante cucuteño “no está ofreciendo su juego al equipo como debería hacerlo. Si Everton tuviera más jugadores de calidad en el banquillo, estoy seguro de que James no sería titular, ya que no ha hecho mucho en los últimos tres o cuatro partidos".

Por otra parte Agbonlahor fue duro con sus críticas al decir que James “no está teniendo la pelota” como lo hizo en los primeros compromisos y por ende, ha empezado a poner en duda su puesto como titular en el esquema táctico del estratega italiano.

De paso, el ex delantero le ‘tiró’ una indirecta al colombiano recordando que en el 2019 James rechazó la opción de compra del club alemán Bayern Múnich por el frío de Alemania: "creo que James ha sentido el frío, ¿verdad?. Tiene frío y probablemente piensa: 'No me di cuenta de que hacía tanto frío en Inglaterra'", finalizó.