Si Reinaldo Rueda se va de Chile ¿Cuánto costaría su salida?

El mal presente de la Selección Colombia tras las goleadas recibidas ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1) puso en duda la continuidad de Carlos Queiroz en la dirección técnica del equipo. Pese a que la Federación no se ha pronunciado sobre el futuro del estratega portugués, ya se habla de posibles reemplazantes.

Mire acá: Mujer insultando a la Selección Colombia se hace viral y hasta el 'Tino' responde

Hasta ahora el que suena más fuerte es Reinaldo Rueda, entrenador colombiano que actualmente se desempeña como timonel de Chile. En el conjunto austral no le ha ido tan bien al 'cafetero' como esperaba, por eso la prensa de ese país ya habla de su posible salida. No obstante, si la ANFP decide no continuar con el proyecto del vallecaucano, deberá indemnizarlo.

Según esto ¿cuánto costaría la salida de Rueda de la Selección de Chile? Teniendo en cuenta que el colombiano firmó un contrato hasta finalizar las Eliminatorias sudamericanas, la ANFP le tendrá que pagarle 2.5 millones de dólares a Reinaldo para dar por terminado cualquier vínculo.

Tal vez esta sea la razón más clara que pondría difícil la llegada del vallecaucano a la Selección Colombia. Sin embargo, el nombre de Rueda ilusiona con fortalecer el rendimiento del combinado nacional que busca mejorar su nivel futbolístico y así clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Puede ver: Pep Guardiola firma por dos años más con el Manchester City

Con Chile, Rueda suma los mismos puntos que tiene Colombia, pero cuenta con una diferencia de gol de cero tantos, mucho mejor que la de los 'cafeteros' (-5). Además, el trabajo de Reinaldo se ha enfocado en poder realizar un cambio generacional en el cuadro chileno y lograr ir a la Copa del Mundo. A pesar de las críticas de su gestión, los jugadores continuamente muestran un fuerte apoyo hacia el colombiano.