Técnico del Atalanta estalló contra el árbitro: "Estás suicidando el fútbol"

Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, declaró este miércoles, en relación con la roja directa vista por el suizo Remo Freuler en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones perdido 1-0 contra el Real Madrid que si dijera lo que piensa, la UEFA le sancionaría con "dos meses" de suspensión.



"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos, y esto es un suicidio. No digo nada porque si no, la UEFA me echa dos meses, no sé. Esto es un suicidio para el fútbol, es necesario tener más conocimiento del fútbol, no podemos tener árbitros que no jugaron al fútbol. Si no lo entienden, que hagan otro trabajo", afirmó Gasperini al acabar el partido, en declaraciones a "Sky Sport".

"Es imposible esto, no hay que ser ingenieros de NASA para entenderlo. Lo de esta noche es clamoroso", agregó.



Gasperini se refirió a la severa expulsión vista en el 18 por Freuler por derribar al francés Ferland Mendy cuando este iba a encarar la portería rival. El contacto con Freuler fue evidente, pero el defensa argentino Cristian Romero estaba en condición de intervenir igualmente, según la interpretación del técnico.



Finalmente, Mendy decidió el partido con un derechazo curvado desde fuera del área en el minuto 86.



"Queda la amargura por no haber podido jugar un partido que llevábamos tiempo esperando. Nuestra satisfacción era poder jugar contra el Madrid, y de esta manera el partido fue arruinado. No sé qué pasaría, pero el partido cambió, tuvimos que defender. Es un partido arruinado por una decisión excesiva", dijo Gasperini.

"Con once sería un partido distinto. Se habla de ausencias, Benzema, Ramos, Carvajal, pero los demás no eran todos titulares. Su técnica era excelente. Sin la roja hubiera sido otro partido. Lo sentimos porque el partido cambió radicalmente. Sería un partido más bonito, el partido fue arruinado", insistió visiblemente decepcionado.



Sin embargo, Gasperini expresó su optimismo con miras al cruce de vuelta: "Es suficiente ir a ganar a Madrid. Estamos en la mejor posición, sólo nos queda un resultado y tenemos que hacer la hazaña. Obviamente este partido pesa, esperábamos conseguir un resultado distinto".