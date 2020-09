Telegraph, Daily Mail y BBC, la prensa inglesa elogia a James Rodríguez

"Ha entrenado tan solo un par de veces con nosotros y el nivel que ha dado ha sido increíble", dijo Carlo Ancelotti, su entrenador y principal valedor para su fichaje por el Everton, y que fue el primero en sorprenderse por el partidazo del colombiano James Rodríguez.



Apenas unos días después de llegar a Liverpool, James ya ha ilusionado a la afición del Everton después de su gran encuentro ante el Tottenham Hotspur, en el que los Toffees se llevaron el triunfo por 0-1.

Lea también: Barcelona habría fichado a Memphis Depay



El colombiano disputó 91 minutos y fue sustituido en el descuento, pero para entonces había dejado un poso muy agradable en la afición, en su entrenador y en sus propios compañeros de profesión, que no han tardado en alabarle.



Jermaine Jenas, habitual de las tertulias futbolísticas en el Reino Unido y exjugador del Tottenham Hostpur, destacó el estatus de estrella mundial que ha traído James al Everton y su capacidad de creación en el centro del campo.



"James ha sido el elemento diferenciador para el Everton este domingo y eso es exactamente lo que el Tottenham no tiene en estos momentos", explicó Jenas en un artículo en la BBC.



"Tiene esa calidad de estrella. Lo que se hablaba cuando llegó es si iba a estar en forma o no, pero tiene esa habilidad de ver las cosas antes de que pasen. Es simplemente que tiene esa clase", añadió.

De interés: Asistente de Pékerman reveló por qué James no rindió con el Real Madrid



Otro ex del Tottenham como Darren Bent también elogió al colombiano y su capacidad de hacer que el resto de futbolistas a su alrededor se beneficien de su calidad.



"Que Dominic Calvert-Lewin (el delantero autor del gol del triunfo) juegue al lado de futbolistas como James le va a beneficiar y va a lograr muchas más ocasiones de gol", apuntó el ex de los Spurs.



Pero no solo los futbolistas han quedado deslumbrados por un James que rozó incluso el gol con un disparo desde fuera del área en la primera parte que se marchó rozando el palo.



La prensa inglesa ha reaccionado positivamente al debut del colombiano.



"El Tottenham debería haberse traído una pelota para ellos, porque el centro del campo y la posesión estuvo gobernado por James Rodríguez", tituló el diario británico "The Independent".



El Daily Mail, por su parte, destacó que James ha parecido un futbolista diferente en la camiseta del Everton de lo que ha sido en los últimos años, mientras que "The Telegraph" habla de una actuación "excepcional" del colombiano.



Esto es una muestra del impacto que James ha tenido en la Premier League, liga en la que aspira a ser una estrella, en el Everton, y en la opinión inglesa, esa que le ensalzará cuando lo haga bien y le triturará cuando enlace partidos no tan buenos.