Millonarios no ha contado con el mejor panorama en la Liga BetPlay 2024-I. Aunque sus primeros juegos demostraron esas ganas de ganar y esa fortaleza ofensiva que los caracteriza, con el pasar de los juegos, se fue diluyendo. Tanto así, que lleva seis partidos sin ganar, cosechando cinco derrotas y un empate. Además, tres de los seis, fueron en condición de local con caídas.

La urgencia de Millonarios, entre muchas que tiene, es que todo esto esté sucediendo ad portas de disputar la Copa Conmebol Libertadores. El sorteo agrupó al club bogotano con Flamengo, Bolívar y Palestino de Chile. Entre varios análisis sobre el grupo, Alberto Gamero se refirió a los rivales que tendrán, en donde afirmó que, a la par que vayan recuperando fichas, será fundamental para el certamen internacional.

“Desde que tengamos mejoría, a medida que van llegando los jugadores, el equipo va encontrando su misma idea, su mismo juego. Contra Envigado, me parece que hubo cosas buenas, igual, los errores que hay que corregir, especialmente en la jugada del gol. Pero hubo cosas que nos vislumbra a darnos un poco más de fortaleza y pensar en lo que viene en la Liga”, empezó el samario.

Vea también:Se conoce el calendario para Millonarios en la Copa Libertadores

Sobre la Libertadores como tal, dijo que, “con el favor de Dios, vamos a tener el grupo completo para el día 3, o eso es lo que esperamos, aspiramos a que tengamos el grupo completo para este partido contra Flamengo acá y que en estos partidos tengamos gente recuperada y vayamos mirando cosas importantes”.

Posteriormente, detalló cómo se ve el grupo, “Flamengo tiene 52 jugadores inscritos, una cantidad. Palestino ha jugado cuatro partidos y lleva siete puntos, el líder lleva 10 unidades. Bolívar ha jugado seis partidos y ha sumado 13 puntos y es el líder en Bolivia. Uno entiende el momento de ellos, entendemos lo de la altura, pero yo personalmente tengo que decir que no nos puede dar duro la altura porque jugamos en la altura, tal vez no es la misma de ellos, la diferencia no es mucha”.

Le puede interesar: Copa Libertadores 2024: definidos los rivales de Millonarios y Junior; así quedaron conformados los grupos

Por último, sentenció que hay cómo lucharlo, “ahí están las posibilidades, es meternos en la cabeza de que sí podemos, que tenemos equipo para esto. Tenemos la gran ilusión de pasar esta fase. Flamengo es el rival más duro que vamos a encontrar. Si estamos en Copa Libertadores es porque el año pasado merecimos estar acá”.