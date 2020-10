"Tenemos que seguir manejando estas intensidades": Amaranto Perea a Junior

Después de haber sufrido la eliminación de la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla debutó con victoria (0-1) en la Copa Sudamericana ante Plaza Colonia (Uruguay).

En un juego donde Junior tuvo el dominio del compromiso y la posesión del balón, su técnico, Luis Amaranto Perea resaltó las opciones manifiestas de gol que tuvo el equipo barranquillero: “Ha sido uno de los partidos de más ocasiones claras de gol, este es el camino. Tenemos que seguir manejando estas intensidades. Cuando ellos acumularon mucha gente atrás, abrimos el campo y rematamos desde afuera”, apuntó Amaranto.

A pesar de haber ganado por la mínima diferencia, Luis Amaranto Perea reconoció la importancia del compromiso porque según él se debió jugar un partido serio, creando las opciones de gol y además resaltó que, gracias al portero de Plaza Colonia, Santiago Mele, el marcador no fue mayor.



No obstante, recalcó que el equipo seguirá peleando por la Liga Betplay y la Copa Sudamericana: “Nosotros no tenemos elección que escoger y debemos ir por todo. Hemos tenido dificultades como otros equipos, es cierto que tenemos un mayor desgaste que otros, pero no quiero que se tome como excusa, porque entonces no se puede hablar de nada”, agregó el estratega.

Finalmente, luego de la ‘urgida’ victoria por parte del equipo barranquillero, Amaranto se mostró optimista con el remate de campeonato que se avecina tanto en liga como en la Copa Sudamericana: “Todo me gustó de hoy. Después del partido de Liga hemos reflexionado, había que dar un plus. Ayer vi a los jugadores con una gran actitud en el entrenamiento y hoy lo demostraron. Nos soltamos a jugar y antes no se había dado”, sentenció Luis Amaranto.

Cabe recordar que el próximo encuentro de la Copa Sudamericana entre Junior y Plaza Colonia será el próximo jueves 5 de noviembre, en el estadio Metropolitano.