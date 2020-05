Trabajo mucho para poder quitarle el puesto a Duván Zapata en Atalanta: Muriel

Dos jugadores del proceso de Selección Colombia, que además tienen el placer de estar juntos en el mismo equipo son Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, dos atacantes del Atalanta que han encontrado en este sorpresivo equipo de la Serie A una motivación para plantar cara en Europa y luchar por los primeros lugares.

Duván es un titular más habitual y es uno de los jugadores más cotizados del fútbol italiano; por su parte, Muriel también es respetado, pero se ve obligado a alternar entre la cancha y el banquillo de suplentes. Ambos tienen una gran relación, pero Luis Fernando tiene grandes ambiciones y dejó una frase a modo de advertencia sobre la lucha por un puesto con su compatriota.

"Creo que todo ha sido positivo, el hecho de tener un equipo que por partido crea que 10 o 15 opciones de las cuales seis o siete son claras, para un delantero es siempre positivo… Tener la posibilidad de rematar o de hacer goles es algo que antes en otros clubes no me había pasado. Ahora me encuentro con la posibilidad de que cada partido sé que voy a tener una o dos ocasiones para hacer gol”, señaló Muriel sobre so papel en el Atalanta de Bérgamo en diálogo con ESPN.

Sin embargo, se sintió algo conforme con la rotación: “El hecho de jugar muchas competencias nos hace tener más espacios a todos… Yo siempre soy el jugador del frente de ataque que menos minutos tengo, pero igual he marcado 13 goles en liga y en copa. Entonces creo que son número importantes para los minutos”.

“Tengo bastante competencia, pero ahí voy dándole con la ilusión de que para mí llegue ese momento de poder tener más minutos y jugar más partidos como quisiera. Pero estoy contento con lo que hasta ahora tengo, seguramente con ganas de poder conseguir más y estoy trabajando mucho para poder quitarle el puesto a Duván (Zapata)", enfatizó Muriel.

Y cerró ponderando su presente y el de su equipo: “Pienso que no hay nada negativo, todo es un proceso, yo acabo de llegar el equipo a este año. Es un equipo que ya estaba consolidado y que no cambió nombres para nada, los once que clasificaron a la Champions el año pasado son los mismos que están jugando”.