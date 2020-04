UEFA revela fecha máxima para tener nuevo campeón de la Champions

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habló para un medio alemán y confirmó que la fecha máxima para terminar la Champions y la Europa League es el 3 de agosto. Para ese momento, los torneos de clubes más importantes de ese continente ya deben tener nuevo campeón.

En su entrevista con el canal alemana ZDF dejó claro que después del 3 de agosto ya tiene que haberse jugado todo lo que estaba pendiente, un anuncio que para muchos es irresponsable teniendo en cuenta el momento de la pandemia a nivel mundial.

"Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League. La situación es extraordinaria", dijo el funcionario.

Ceferin aseguró que se están manejando varias opciones teniendo en cuenta los diferentes escenarios y contando en poder reanudar a finales de mayo.

"Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales", puntualizó el directivo.

Finalmente en su entrevista aseguró que por ahora lo más importante es cuidar a los deportistas y poner la salud de ellos por encima de todo, dijo que es un momento difícil, pero que seguramente el fútbol será una herramienta para vovler a levantar a la gente en el mundo.

"La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa" dijo Ceferín.

Lo que sí es cierto es que de la Champions habrá nuevo campeón, esto después de la eliminación del Liverpool a manos del Atlético de Madrid que logró su boleto a cuartos de final del torneo en un durísimo partido que fue de los últimos en disputarse.