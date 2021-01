"Vamos a ver qué pasa en estos días": Zidane, tras derrota con Alcoyano

"Los jugadores lo han dado todo en el campo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes en una falta puede pasar lo que nos ha pasado. Con 1-1 fue un partido diferente y nos ha costado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa y no lo hicimos, pero los jugadores lo han intentado", defendió.

Se resistió a admitir Zidane que lo vivido fue vergonzoso y se apoyó en el trabajo para buscar una reacción inmediata. "Esto es el fútbol, son cosas difíciles porque es un Segunda B y tenemos que ganar el partido, pero al final no ha salido. No es una vergüenza, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista. Asumo la responsabilidad totalmente y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a volver locos".

El técnico piensa que su mensaje sigue llegando al vestuario y que no es la causa de la crisis de resultados y la irregularidad de esta temporada. "Creo que siguen creyendo, trabajamos y lo intentamos. Hemos hecho cosas buenas, últimamente menos. Estamos con la Liga y la Champions, tenemos que concentrarnos porque se pueden hacer cosas. Hay que preguntar a los jugadores si les llega el mensaje, yo creo que sí y estamos en el mismo barco".