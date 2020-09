"Ver a James el otro día me dolió": Críticas a Zidane tras debut de James en Everton

Real Madrid vs Eibar - Zinedine Zidane.

Pese a ganar la última liga, Zinedine Zidane sigue siendo criticado por la prensa española por algunas decisiones que ha tomado en la plantilla de jugadores donde sobresalen los "consentidos" de siempre; también lo señalan porque le cuesta darles cabida a nuevos futbolistas, o, incluso, les cierra la puerta a otros sin ninguna razón coherente, resaltan en España.

Mire acá: Everton, sin James ni Yerry Mina, eliminó al equipo de Beckham en la Copa de la Liga inglesa

A razón de esto, en el programa español El Chiringuito, señalaron las determinaciones del estratega y se acordaron de James Rodríguez, que era relegado por Zidane y tuvo una gran actuación en su debut en la Premier League con el Everton de Inglaterra.

"James, que debuta, y el mejor...", dijo Josep Pedrerol, director del espacio televisivo. "James no le gusta a Zidane, caprichito también. El otro día el mejor...Y no le gusta Bale, ni Vinicius, ni Rodrygo, ni Jovic... ¿Que ha ganado la liga Zidane? Bueno, pero si no gana la liga con el peor Barcelona de los últimos años, vamos, hombre...", sentenció el periodista.

Otro de los presentes, Edu Aguirre, opinó sobre el colombiano que salió al Everton: "A mí ver a James el otro día me dolió", aseguró el comunicador.

A esto, Pedrerol concluyó el comentario: "A Zidane no le gusta nadie". Y es que la posible salida de Gareth Bale ha generado un sin número de comentarios en contra del entrenador del Madrid, porque al parecer el galés sí quería en su momento ser tenido en cuenta por el francés, pero fue él quien lo relegó del equipo poco a poco.

Puede ver: Telegraph, Daily Mail y BBC, la prensa inglesa elogia a James Rodríguez

Por supuesto, estos comentarios se unen a que Zidane no le dio casi oportunidades a James Rodríguez de jugar en esta temporada, y el colombiano ahorita en el Everton de Inglaterra se encuentra brillando.