[Video] Audios del VAR le ponen fin a la polémica de Real Madrid vs Barcelona: ¿era gol?

Así como lo hicieron en la AFA por el autogol de Cristian Lema que no fue validado por no haber ingresado completamente, o eso fue lo que dictaminaron con las conversaciones del VAR, analizaron también lo sucedido en España con Lamine Yamal. El juvenil del Barcelona estuvo a nada de romper el récord, siendo el jugador más joven a sus 16 años en marcar en el clásico.

Sin embargo, su exquisita definición de taco no subió al marcador. Andriy Lunin despejó el balón cuando parecía que había traspasado toda la línea de gol y significaba el segundo tanto catalán. Hubo incertidumbre con la decisión que podía tomar César Soto Grado, juez central del clásico. Finalmente, decidió que no era gol, y dio continuidad al córner.

Joan Laporta afirmó que buscaría hacer repetir el compromiso por dicha anotación que no subió al marcador. Justo en ese momento, aparecieron los audios del VAR para descifrar si sí había entrado o no. Vale la pena mencionar, que los jueces de línea no dieron la anotación como valida, por lo cual, no iba a haber opiniones distintas en la revisión, como sí sucedió en el clásico argentino.

Lo primero que se reveló fue que no entró del todo, y que se iba a dar continuidad. Ahí, Soto Grado recibe el llamado de la asistencia que menciona, “vamos a chequear César, espera un poquito, no dejes sacar”. Los jugadores del Barcelona piden explicaciones, y el árbitro central afirmó, “quizá es gol. No tenemos tecnología GOAL, vamos a esperar la revisión del VAR”.

Vale la pena destacar que César Soto Grado solo se estacionó en el campo, esperando que resolvieran con las conversaciones, y nunca fue a revisar la pantalla. Luego, del VAR se oye, “nos tapa el cuerpo de Lunin, esta no me vale, esta tampoco, esta tampoco”, aludiendo a las distintas cámaras que tenían.

Una decisión tan importante que podía definir el andar del juego por el desempate del Barcelona se tomó un buen tiempo. El juez central pidió que se esperara más, mientras que Sánchez Martínez del VAR sentenció, “César, César, no tenemos ninguna evidencia que el balón haya entrado, así que reanudamos el partido con saque de esquina”. De esa manera, se resolvió la decisión final de no dar el gol.