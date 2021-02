[Video] Cristiano Ronaldo solamente necesitó 52 centésimas para marcarle un golazo a la Roma

El portugués Cristiano Ronaldo tardó apenas 52 centésimas de segundo entre el control y el disparo con el que marcó el gol del 1-0 este sábado en el triunfo por 2-0 de su equipo, Juventus Turín, contra la Roma en la Serie A italiana.

Cristiano, que cumplió 36 años el viernes, desequilibró un partido muy complicado con una jugada de extrema dificultad, en la que controló con la pierna derecha en el límite del área un pase del español Álvaro Morata y en un instante liberó un disparo de zurda que fulminó al español Pau López, portero de la visita.

Apenas pasaron 52 centésimas de segundo entre el primer toque y el segundo, según datos calculados por la televisión italiana "Sky Sport", con el balón que entró por la esquina baja de la portería romanista.

Fue el gol del 1-0, el número 764 de la carrera de Cristiano, que según algunas estadísticas, se convirtió el pasado martes, con su doblete al Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Copa Italia, en el máximo artillero de todos los tiempos, por delante del brasileño Edson Arantes do Nascimento "Pelé" y el checoslovaco Josef Bica (762). Otros registros, sin embargo, le sitúan todavía en cuarta posición, al conceder 805 a Josef Bica, 772 a Romario, y 767 a Pelé.

Juventus salió ganador de un duelo complicado ante una Roma que jugó más el balón y que, sin embargo, se estrelló contra el muro local. En la segunda mitad, un gol en propia meta del brasileño Roger Ibañez sentenció definitivamente el duelo a favor de la ‘Juve’.

Happy to score and help the team against a tough opponent! 3 important points!

Well done lads 👏🏽💪🏽 #finoallafine pic.twitter.com/bVHENpx2X6