[VIDEO] El emocionante canto de los hinchas del Liverpool a Luis Díaz

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz se ha ratificado como una de las grandes figuras de Liverpool en la temporada 2023/2024. El extremo de 27 años se ha convertido en titular indiscutido del director técnico alemán Jurgen Klopp, teniendo en cuenta su desequilibrio en el frente de ataque y sacrificio para colaborar en las labores del equipo.

El pasado domingo 7 de abril, Díaz Marulanda fue el jugador más destacado de los 'reds' en el empate 2-2 con Manchester City en condición de visita en Old Trafford.

Lucho brilló al anotar en el minuto 23 el primer gol del partido con una increíble acrobacia dentro del área tras un cabezazo de Darwin Núñez.

Con este gol, el colombiano llegó a 13 goles en la temporada 2023/2024, teniendo en cuenta todas las competencias.

Hinchada de Liverpool le canta a Luis Díaz

A través de sus redes sociales, Liverpool presumió el cántico que creó su hinchada al colombiano Luis Díaz y el cual se ha hecho famoso en todos los estadios de la Premier League.

“Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpool...”, entonó la afición 'red' en el lugar que le asignaron en Old Trafford durante el partido con Manchester United.