El domingo 24 de marzo, se llevó a cabo el encuentro entre el Real Madrid vs Barcelona. Un clásico que no ha tomado forma, por la superioridad evidente partido tras partido en el que se ven la caras. Las madrileñas, que fueron locales no pudieron con el atosigamiento que propuso la rival con la presión alta y sin dejarlas pensar.

Real Madrid acabó inconforme por el 0-3 y por el arbitraje. Aunque fue un partido muy limpio con solo dos amonestaciones a lo largo de los 90 minutos, Linda Caicedo recriminó la decisión arbitral en una tarjeta amarilla que vio Athenea del Castillo. Linda, que no tuvo ninguna oportunidad clara de gol, fue sustituida a los 73 minutos, pero demostró con un gesto su malestar.

Sobre los 19 minutos, Athenea del Castillo vio la tarjeta amarilla, en donde no se entendió en absoluto el porqué de la amonestación. Su cara lo decía todo, y entre ello, en vez de discutir con la juez central, Linda Caicedo pasó de largo haciendo gestos de negación y agarrándose la cabeza con claras señales de inconformismo. No se guardó nada con su reacción, pero evitó discutir.

Barcelona sigue reinando en el historial de los clásicos españoles, y Linda Caicedo poco frente le ha podido hacer a su rival. Caicedo volvió a lucir incómoda durante los 73 minutos disputados y gran parte de su malestar fue por las decisiones arbitrales que la marcaron como protagonista.

