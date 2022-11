Video | Oficial: Gerard Piqué confirmó su retiro del fútbol profesional

Gerard Piqué ha sido uno de los jugadores más cuestionados en esta temporada del Barcelona. Para el defensor no son sido días fáciles, especialmente por todo lo que ha sucedido en torno al fin de su relación con Shakira y su nuevo noviazgo con Clara Chía.

Sin embargo, ahora la noticia pasa por otro lado, y es que el defensa central del Barcelona anunció su retirada del fútbol y que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publico en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Vea también: Video: Nairo Quintana se pronuncia ante decisión del TAS

¿Cuándo será el último partido de Piqué en el Barcelona?

"Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo", afirma Piqué en el video titulado 'Culés, os tengo que contar una cosa'.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. "He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será", señaló.

Le puede interesar: Globe Soccer Awards: colombianos Luis Díaz y Linda Caicedo ya son finalistas

Piqué, de 35 años, pondrá fin así, a 14 temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

Video con el que Gerard Piqué confirmó su retiro del fútbol