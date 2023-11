[Video] Un golazo a lo Zidane desde mitad de cancha sorprende al mundo

El gol de Zinedine Zidane con Real Madrid en la final de la UEFA Champions League 2001-02, ante el Bayer Leverkusen es considerado uno de los mejores de la historia por el gesto técnico del francés.

Asimismo, la volea de Zidane es recordada justamente porque se dio en la final de uno de los torneos más importantes del mundo y debido a que a esa altura el partido estaba 1-1, por lo que el francés desequilibró la cuenta.

Pues bien, en 2023 se presentó un gol muy parecido por el gesto técnico, solo que esta vez no fue con la zurda, sino con la diestra, no fue en una final de Champions sino en la séptima división de Gales, pero, no fue dentro del área, sino casi desde mitad de cancha.

En uno de los estadios de Gran Bretaña que no tienen gradería en todos los costados de la cancha, sino solo en uno, se jugaba un partido de la séptima de Gales, y allí, afortunadamente, hubo quien grabó el golazo del año.

Incluso, la jugada inicia con un error típico del fútbol aficionado, y es que uno de los defensas recibió un pase de su arquero y rechazó hacia el medio. Posteriormente, tuvo el infortunio de que la posesión cayó en un jugador rival, quien no dudó en empalmarla de primera y ponerla al ángulo... casi desde la mitad del terreno de juego.

El arquero -quien se encontraba desubicado en vista de que venía de hacerle el pase a su defensa, y no contó con tiempo de volver al arco- se estiró, pero claramente no le dio para llegar al balón.

Video del gol de volea, como el de Zidane, pero desde mitad de cancha