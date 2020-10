"Virgil van Dijk será operado": Liverpool confirma la delicada lesión de su defensa estrella

El defensa neerlandés del Liverpool, Virgil van Dijk, lesionado el sábado en un ligamento de la rodilla derecha, en el derbi contra el Everton (2-2), deberá pasar por el quirófano, anunció este domingo su club.

Vea también: Se 'calentó' y terminó mordiendo en la cara al portero rival

"Ningún calendario preciso ha sido dado sobre su vuelta a los terrenos de juego por el momento", añadió el Liverpool FC, pero en este tipo de lesiones el período de recuperación es de varios meses, tras romperse el ligamento cruzado.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪