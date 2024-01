Xavi Hernández se va del Barcelona: ¿quién será su reemplazo?

Ante este complejo panorama, el técnico salió en rueda de prensa para anunciar que hasta el próximo 30 de junio estará al frente de los blaugranas, lo que significa que un nuevo entrenador llegará para la próxima temporada.

"Conozco muy bien este club y hace falta un cambio de rumbo. Hoy me lo están recordando todos los títulos y desde el año pasado me he tenido que ir justificando que se ha hecho un buen trabajo. Ahora empezaré a valorar que se han hecho bien las cosas, pero no tengo ninguna duda que el club necesita un cambio", manifestó Xavi.

De esta manera, el otrora emblema del Barcelona tras su etapa como jugador pone fin a casi tres temporadas en el banquillo. En ellas, logró ganar la Supercopa de España en 2023, además de quedarse con el título liguero en esa misma temporada.