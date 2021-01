Yerry Mina contó la conmovedora anécdota cuando vio por primera vez a James

Una de las duplas de futbolistas colombianos más sonadas en el fútbol europeo es la que conforman Yerry Mina y James Rodríguez en el Everton. El volante cucuteño llegó en el verano de 2019 proveniente del Real Madrid y ha revolucionado al equipo de Liverpool; además, se reencontró con uno de los compañeros más queridos de la Selección Colombia.

Yerry Mina manifestó su admiración a James en varias ocasiones y esta no fue la excepción. El zaguero habló con los medios oficiales de Everton y dio detalles de la primera vez que conoció a James en la Selección Colombia y las anécdotas que tiene de él antes de compartir equipo en la Premier League.

“La verdad es que cuando yo jugaba en Santa Fe y me convocaron por primera vez a la selección de mayores en la Copa América de Estados Unidos, yo miraba a James y temblaba. Le pedí una foto y él me dijo que ‘de una panita’ y después él y Falcao me llamaron a su mesa y yo estaba muy nervioso porque él es un gran jugador, una gran persona e inspiración para muchos niños en Colombia porque es un líder y un ganador”, señaló Yerry Fernando en primera medida.

“Yo siempre lo miraba en los entrenamientos cómo le pegaba al balón, sus movimientos y siempre lo seguí, lo apoyé y lo sigo apoyando porque es un crack. Es una linda anécdota porque pasé muchos ratos incómodos porque él me llamaba y yo de los nervios no podía estar con él”, agregó el zaguero.

También contó una conversación que tuvo con él en la Selección: “Yo le preguntaba cómo era jugar en Europa al lado de los grandes jugadores del mundo y él me decía que muy pronto yo iba a estar allá y solo tenía que disfrutar. Ahora tenerlo aquí a mi lado es grandioso y le doy muchas gracias a Dios por estar con él aquí en Everton, la verdad es que es un gran jugador de fútbol y nos está aportando mucho porque es un ganador que siempre quiere trabajar y tenemos suerte que esté aquí con nosotros; todos disfrutamos cuando el coge el balón porque hace cosas diferentes goles en la cancha”.

“Le doy gracias a dios por permitirme compartir con él y ser prácticamente de mi familia y yo de la familia suya”, finalizó Mina.