Yerry Mina no se guarda palabras para elogiar a James Rodríguez 

Yerry Mina habló con la prensa del Everton sobre su presente en el club y aprovechó para destacar la presencia de James Rodríguez en la institución. Para el central, el contar con el mediocampista 'cafetero' ha sido una gran ayuda en muchos aspectos.

"Es una gran alegría poder jugar junto a James, es como mi hermano. No es solo una buena persona que me mantiene enfocado, es alguien que puede ayudarme profesionalmente. Él aporta algo a mi vida. Es genial compartir todos los días con él (...) Pasamos mucho tiempo juntos, socialmente" dijo Yerry.

Desde la llegada de James al cuadro 'toffee', el equipo ha mantenido la punta de la Premier League y se encuentra invicto. La relación entre los dos colombianos la ha podido aprovechar el técnico Carlo Ancelotti, que mantiene el buen rendimiento de la escuadra de Liverpool.

