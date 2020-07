Yerry Mina no volverá a jugar en la temporada con Everton

Yerry Mina no vive buenos días en Inglaterra por cuenta de las lesiones que lo han marginado de la actividad de la Premier League y que también han puesto en duda su continuidad en el equipo de Everton a pesar de ser un jugador muy querido por los compañeros y los fanáticos.

Mina tuvo una lesión muscular en la cuarentena que le impidió jugar los primeros partidos del fútbol inglés en su reanudación tras varios meses suspendido a causa de la pandemia y cuando regresó no tuvo la titular asegurada. Cuando sí fue inicialista contra Wolverhampton, sufrió una nueva lesión muscular que lo sacó a los 33 minutos de ese partido y aún está en recuperación.

Para confirmar el adverso momento del colombiano, el propio Carlo Ancelotti habló en una rueda de prensa virtual: "Los tres estarán fuera por lo que queda de la temporada (Mina, Holgate y Delph). No podrán estar disponibles para volver antes", fueron las palabras del timonel, quien perdió a dos zagueros y deberá improvisar con un juvenil para las últimas jornadas.

En esta temporada, a pesar de las lesiones, Mina jugó 33 partidos oficiales y anotó dos goles. Ahora deberá trabajar en su recuperación física para el regreso de la Premier League mediando el mes de septiembre, donde deberá ganarse de nuevo un lugar en el equipo.

Cabe señalar que, debido a toda esta situación del colombiano, algunos rumores de la prensa han mencionado la posibilidad de que Ancelotti busque nuevos zagueros en el mercado y Mina sea transferido o cedido. Incluso, se habla del Valencia español como un candidato.

🤕 l @MrAncelotti has confirmed Mason Holgate, Yerry Mina and Fabian Delph will miss the rest of the @premierleague season...#EFC 🔵 pic.twitter.com/Sa8kJsxxgi