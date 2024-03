Yerry Mina, primera baja en la Selección Colombia para partidos contra España y Rumania

En la última hora, la Selección Colombia entregó novedades para los dos partidos ante España y Rumania de la Fecha FIFA de marzo. Dentro de los 26 convocados, Néstor Lorenzo se fue por los hombres de confianza, pese a las urgencias que tenía por la lesión de Dávinson Sánchez, confirmada por el Galatasaray. El colombiano se perderá las próximas dos semanas y así, no estaría con el combinado nacional.

Yerson Mosquera fue novedad en la lista, al igual que la continuidad de Yerry Mina que ha recuperado buen nivel en el Cagliari. Sin embargo, el jueves 14 de marzo, sufrió un contratiempo en el último entrenamiento de su equipo en Italia preparando el juego ante Monza. Aunque se especulaba que iba a poder estar dentro de los convocados por no ser un panorama sensible, la Federación Colombiana de Fútbol y Néstor Lorenzo, tomaron cartas en el asunto para no forzarlo.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol notificó en sus redes sociales, que Yerry Mina fue desconvocado de la Selección Colombia para disputar los dos amistosos contra España y Rumania el viernes 22 y martes 26 de marzo respectivamente. El defensor central prendió las alarmas con el Cagliari saliendo lesionado prematuramente en el entrenamiento y no pudo terminar la sesión con sus compañeros.

De acuerdo con el comunicado, afirman que, “el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores se permite comunicar que el jugador Yerry Mina del Cagliari (ITA) no podrá unirse a la convocatoria de los partidos ante España y Rumania, debido a molestias físicas que le impiden estar en plenitud de condiciones”.

Néstor Lorenzo no perdió tiempo y ya decidió el reemplazo de Yerry Mina. Juan David Cabal es la novedad dentro de la convocatoria, “el cuerpo técnico se permite convocar al defensa central, Juan David Cabal Murillo del Hellas Verona (ITA)”, prosigue el comunicado.

La Selección Colombia envió deseos de pronta recuperación para con Yerry Mina que será atendido por el cuerpo médico del Cagliari a la espera de tenerlo con prontitud. El panorama dictó que tiene una dolencia muscular en la pantorrilla izquierda, fue asistido con hielo alrededor del golpe.