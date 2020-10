Zidane, blanco de críticas ácidas por no sacar lo mejor de James Rodríguez

Zinedine Zidane es el hombre de las críticas en el Real Madrid. Lo anterior, tanto por el irregular arranque en la liga española, como por el momento de un jugador como James Rodríguez, quien brilla en la Premier League actuando con el Everton. Al entrenador francés le caen cuestionamientos por no haber sacado el mejor provecho del colombiano mientras estuvo con los blancos en la última temporada.

Los comentarios contra ‘Zizou’, y hasta el mismo Real Madrid, no han podido ser más ácidos. Empezando por aquello que se dijo en la prensa inglesa respecto al “robo del siglo”. Así lo sentenció el diario 'Spor Inglife' cuando se conoció que el colombiano llegó gratis a Liverpool en la ventana de transferencias. "Ha representado una amenaza significativa en todos los partidos. Podría ser el robo del siglo por parte de Everton al Real Madrid si su estado de forma continúa".

También se sumó el diario As, señalando la molestia de la directiva con Zidane con cada partido de James en la Premier League después de cinco jornadas. "En el seno del Madrid hay directivos que están mostrando su contrariedad por la gestión que Zidane haya podido hacer de su caso (el de James). Del suyo y del de otros jugadores como el propio Bale, Reguilón o Ceballos. Todos, se entendía a priori en el Madrid (quizá con la excepción del galés), jugadores muy aprovechables".

Finalmente, Josep María Pedrerol, el conductor del famoso programa El Chiringuito, no le dio tregua al entrenador del Real Madrid. “Lo de James Rodríguez en la Premier está siendo un espectáculo. No me explico cómo Zidane apenas lo utilizó la temporada pasada. Un crack el cafetero”, dijo el periodista en un editorial.