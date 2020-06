Futbolistas colombianas piden mejores condiciones laborales

Las futbolistas colombianas lamentaron este jueves que su país no fuese elegido sede del Mundial femenino de 2023, otorgada a la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda, y manifestaron que seguirán luchando para que se mejoren sus condiciones laborales y la liga nacional.



"El mundial no será en casa pero no dejaremos de entrenar para llevar a la selección a lo más alto y de luchar por tener una mejor situación en nuestra liga", afirmó Isabella Echeverri, jugadora del Sevilla español en un mensaje publicado en Twitter tras el anuncio de la sede.



La candidatura de Australia y Nueva Zelanda, elegida este jueves organizadora del Mundial femenino en 2023 por el Consejo de la FIFA, obtuvo 22 votos mientras que la de Colombia recibió 13, entre ellos los de los nueve representantes de la UEFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció el resultado tras la votación del Consejo favorable a los dos países oceánicos, cuya candidatura tuvo la nota técnica más alta, de 4,1 sobre 5 puntos.



Colombia se quedó en 2,8, detrás de Japón (3,9), que retiró su aspiración en la recta final, días después de lo hiciera Brasil, el otro candidato.



Con la reflexión de Echeverri coincidió la portera Vanessa Córdoba, quien estuvo en el Albacete (España) entre agosto de 2018 y enero del año pasado, que manifestó que las futbolistas son conscientes de que "el trabajo no acababa acá".



"Ahora más que nunca a seguir nadando contra la corriente para mejorar nuestras condiciones laborales, consolidar nuestra liga profesional femenina, asegurar continuidad en las selecciones y mejorar nuestro nivel", expresó en las redes sociales la futbolista, hija del exportero Óscar Córdoba.

El Gobierno colombiano prevé que la cuarta edición de la liga femenina, cuya realización fue suspendida por la pandemia del coronavirus, comience en septiembre próximo, aunque la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), organizadora del campeonato, aún no se ha pronunciado al respecto.



En ese sentido, Yoreli Rincón, que hoy juega en el Inter de Milán (Italia), manifestó tras la elección que "sería bueno ahora sí ver o escuchar cuándo es que comenzará la liga 2020".

Por otra parte, Córdoba felicitó a Australia y a Nueva Zelanda por su "bien merecida" elección como sedes del próximo mundial.



"Estamos seguras de que harán un gran trabajo con la FIFA y continuarán ayudando al desarrollo de nuestro deporte en el mundo", expresó.



En esa línea se manifestó también el presidente colombiano, Iván Duque, que envió sus "felicitaciones a Australia y Nueva Zelanda por su designación como sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023".



"Competimos hasta el final y conseguimos 13 votos. Desde el Gobierno (...) seguiremos promoviendo el fútbol femenino en nuestro país", añadió el mandatario en Twitter.