Gamero celebró el repunte de Millonarios en los últimos partidos

Millonarios no pudo celebrar en el final de la temporada 2020 al perder con Deportivo Cali el repechaje de la Liguilla BetPlay y de esta manera se quedó por fuera de cualquier competición internacional para el 2021.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' finalizó el año con 13 partidos en los cuales no perdió y con un importante número de jugadores juveniles que fueron promovidos por el director técnico Alberto Gamero al equipos principal.

Luego del encuentro, Gamero destacó el rendimiento de sus dirigidos y le valoró la presentación ante Deportivo Cali.

"Después del partido ratifico lo que dije antes, veníamos a ser guerrero y traje 11 guerrero que felicito. Lo que hicieron hoy fue muy bueno. Un equipo joven que vino a jugarle a Cali mano a mano y se va uno con tristeza por no clasificar, pero los penales nos volvieron a ser esquivos", afirmó.

Por otro lado, el estratega manifestó que a pesar que no se cumplieron con los objetivos que se plantearon al principio del año vislumbra un 2021 muy bueno para Millonarios.

"Hay objetivos que nos trazamos y no los cumplimos, pero la campaña después del parón por la pandemia demostró un equipo que se acostumbró a no perder, a jugador a donde iba. Se acostumbró a que este tiene que pelear cosas importantes, lastimosamente no nos alcanzó para la Sudamericana, pero el repunte es bastante bueno. Se vislumbra un 2021 muy bueno", señaló.

Alberto Gamero también destacó la personalidad de sus dirigidos y describió la presentación que tuvieron contra Deportivo Cali.

"Destaco la personalidad y la jerarquía. Jugamos mano a mano, tuvimos posesión del balón. A pesar que hubo dos cambios en un partido de buen ritmo, los muchachos compitieron en los 90 minutos", puntualizó.