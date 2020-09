Gamero confiesa sus preocupaciones con Millonarios ante el reinicio del FPC

Alberto Gamero sabe que el regreso no será sencillo para su equipo y no solo por la adaptación de los jugadores nuevos, sino por todo lo que implica para los futbolistas regresar a la acción tras bastante tiempo sin jugar. En ese sentido, el técnico de Millonarios habló de la continuidad en las fechas, los futbolistas que ahora integran el club y se refirió e Kaique Ferraz, quien llegará en los próximos días.

Sobre los arqueros, Gamero afirmó: "(Cristian) Bonilla y (Christian) Vargas son nuevos, pero (Juan) Moreno también va a pelear la posición. Como se nos fueron dos arqueros teníamos que traer dos arqueros, Moreno no podía quedarse solo. Va a jugar el que yo vea bien, yo no miro la cédula ni la edad". Y aprovechó para hablar de cómo ve al equipo: "Estoy ilusionado con este Millonarios. Veo un equipo joven que quiere correr y jugar fútbol, y que quiere cambiar lo que hicimos a principio de año".

Entonces habló del refuerzo brasilero que llegará y al armado de la zaga: "A Kaique no lo vamos a tener presente para jugar apenas llegue. Es un futbolista a proyección, pero cuando llegue va a tener que estar 14 días en cuarentena y luego deberá empezar su proceso de adaptación. Hemos visto mucho a (Juan Pablo) Vargas y Matías (De los Santos) en los trabajos tácticos. Pueden darle mucho al equipo sin descuidar lo que nos dio (Breiner) Paz en los partidos previos. (Andrés) Llinás ha venido evolucionando".

Así que con base en ello tocó el tema del calendario: "Nosotros queremos jugar y tenemos cinco meses sin jugar. Ojalá nos pongan partidos cada dos días. Con los jugadores hemos hablado de que todos van a tener la posibilidad de actuar. No nos podemos quejar por jugar cada tres días. Jugar sin público no es fácil, pero va a pasar para todos. El jugador tiene que mentalizarse que igual la multitud de gente que no está en la tribuna está afuera y en algún lugar se van a reunir para ver a Millonarios".

Y concluyó hablando de las altas, las bajas y lo que se viene frente a Cali. "Como no está (Hansel) Zapata, (Diego) Godoy tiene una posibilidad, como la tiene también (Eliser) Quiñones y (Santiago) Montoya. Se nos fue (José Guillermo) Ortiz, pero viene (Ricardo) Márquez y de pronto hay cabida para (Diego) Abadía", afirmó, para luego referirse al Cali: "Deportivo Cali es de los equipos que menos se ha desarmado, tiene un equipo base, tiene jugadores muy rápidos por fuera y estamos analizando lo que es ese equipo y por donde podemos hacerle daño".