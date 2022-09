Gamero confirma que Montero y Llinas serán titulares pese a la trasnochada con Selección Colombia

Este miércoles se disputará la final de ida de la Copa Betplay entre Junior y Millonarios, dos equipos que se medirán en el estadio Metropolitano de Barranquilla para definir el resultado de los primeros 90 minutos, los mismos en los que se esperan muchas sosrpresas.

Durante la noche de este martes, fue el mismo Alberto Gamero quien dio las sensaciones de lo que pasará: "Queremos hacer lo que hicimos en el partido anterior con Junior después del minuto 20, pues cuando lo controlamos ya fue un mano a mano. Sé que el encuentro no va a ser igual, el profe Julio (Comesaña) ya va a conocer más su grupo pero este Millonarios viene a proponer lo mismo, siempre pensamos en salir a buscar el resultado".

Por otro lado, mostró molestia tras el 'favoritismo' que tenía Millonarios por el buen semestre que llevan: "Nosotros nunca nos creemos favoritos, yo aquí en Colombia no entiendo lo que estoy escuchando. Yo no voy a cambiar mi idea de que el equipo salga a proponer, para ser campeón lo primero es que tu equipo juegue bien. Si Gamero es o no es campeón entonces fracaso, eso para mí no, el fracaso no se ve en un partido en una final. El éxito es lo que hoy está haciendo Millonarios, poniendo jugadores en las selecciones".

"Queremos ser campeones, pero no es por qué, es porque queremos. Dígame un equipo que no trabaje para ser campeón. Nosotros estamos trabajando bien y estamos bajo un modelo de que este equipo tiene que entrar a la cancha a intentar jugar bien" agregó el estratega 'embajador'.

Así mismo, dio a conocer lo que pasará con Andrés Llinás y Álvaro Montero que se encuentran concentrados con la Selección Colombia: "El club ha hecho un esfuerzo grande para traer a los jugadores. Estamos esperando que lleguen mañana a medio día, si Montero llega va a jugar. Cuando vamos a disputar un partido importante siempre queremos lo mejor, vamos a esperar cómo llegan y esto al final es criterio de ellos, ellos entienden y saben que si están bien pues van a jugar, todo depende de cómo lleguen".

"Esto es un partido de 180 minutos, mañana no termina y Junior estando de local sabemos que sale a proponer, pero nosotros pensamos a hacer un partido similar o igual. Sabemos que Junior va a tener jugadores recuperados" finalizó Gamero.

El compromiso tendrá inicio a las 8:00 pm.