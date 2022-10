Gamero perdió la calma con los árbitros luego del empate entre Millonarios y Patriotas

Alberto Gamero perdió la calma con la actuación arbitral luego del partido en el que Millonarios empató sin goles frente a Patriotas de Tunja en la fecha 18 de la Liga Betplay.

El conjunto embajador llegó a 29 puntos y siguió sin confirmar su clasificación a los cuadrangulares del fútbol colombiano, independiente de que tiene dos partidos más que el resto de equipos que pelean por estar en la siguiente fase del rentado nacional.

Vea también: Liga Betplay: Así va la tabla de posiciones con un clasificado a cuadrangulares

El técnico de los embajadores cuestionó la labor del juez central, Diego Ruiz, hermano de Oscar Julián, quien inicialmente pitó dos penales en el segundo tiempo a favor de los azules, pero luego reversó la decisión tras revisar el VAR.

“yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Es para el fútbol, duro. No se sabe a quién creerle. Se pueden equivocar, pero si se equivocan con una pantalla… Bueno”, dijo Gamero ante los medios de comunicación.

El entrenador de Millonarios aclaró que lo que pasó con los árbitros no es una excusa para explicar el empate ante Patriotas, ya que su equipo no tuvo eficacia a la hora de la definición con las acciones de peligro que generó.

Le puede interesar: Santa Fe perdió como visitante ante Jaguares en la fecha 18

“Esto no lo tomen como excusa de que no ganó por el VAR. No ganamos por las opciones que no metimos. Me voy tranquilo, nos dimos cuenta de que ellos tenían su línea de cinco. Miramos por dónde encontrar los espacios, en la mitad, más allá de los centrales. Con un gol se pudo abrir el arco; nos vemos fortalecidos porque el equipo hizo todo para ganar”, agregó Gamero.

Próximo partido de Millonarios en la Liga Betplay tras el empate ante Patriotas

Millonarios ahora busca ponerse al día con el calendario cuando el próximo miércoles 19 de octubre enfrente al Deportivo Pereira en Bogotá. El encuentro comenzará desde las 6 pm.