Gigante de Europa quiere juntar a Luis Díaz con Cristiano Ronaldo

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz sigue brillando con la camiseta de Porto, con la cual ha marcado 13 goles en la temporada 2021-2022, además, Díaz fue reconocido como el mejor delantero de los meses de octubre y noviembre en Portugal.

Las actuaciones del guajiro han llamado la atención de otros importantes clubes del 'Viejo Continente' y otro gigante de Inglaterra, adicional a Liverpool, se sumaría a la puja.

Lea también: Juan Carlos Osorio propone varios cambios para mejorar el fútbol colombiano

Se trata de Manchester United, que recientemente presentó a Ralf Rangnick como nuevo director técnico, y planea una reestructuración en cuanto a fichajes para el mercado de invierno de 2022.

Los 'red devils' se habrían fijado en el buen rendimiento del colombiano no solo en la liga portuguesa, si no que también en la UEFA Champions League, a pesar de que Porto no clasificó a la ronda de octavos de final.

United pretendería reforzar la nómina para acompañar a Cristiano Ronaldo y tener alternativas en la parte ofensiva.

Le puede interesar: El romántico mensaje de Falcao para celebrar sus 14 años de matrimonio

Debido a las buenas actuaciones de Luis Díaz, Porto planteó una cláusula de rescisión de por lo menos 80 millones de euros. A pesar del supuesto interés de algunos clubes, los dragones no tienen en mente dejar salir al colombiano, aunque si reciben una oferta que cumpla con las pretensiones estarían dispuestos a negociar.