El beisbolista colombiano Giovanny Urshela acabó con una sequía de más de tres partidos sin conectar por lo menos un hit y este jueves 20 de agosto registró su quinto jonrón de la temporada.

Urshela, quien ocupó como es habitual la tercera base a la defensiva de los Yankees, tuvo el cuarto lugar en el orden al bate en el tercer duelo de la serie ante los Rays de Tampa Bay.

El cuadrangular lo logró el colombiano en la parte baja del quinto episodio con el marcador 3-2 en contra de su novena, y en el primer lanzamiento que hizo el lanzador Diego Castillo impactó la pelota para sacarla del parque por el jardín izquierdo.

Con este batazo, Gio impulsó al plato de anotación a su compañero Luke Voilt y puso el resultado a favor de Yankees 4-3.

