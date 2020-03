Habría fecha para inicio de los Olímpicos de Tokio, según prensa japonesa

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, aplazados a 2021 debido a la pandemia de coronavirus pero sin todavía una fecha establecida, estudia la posibilidad de comenzar en julio, afirmó este domingo el grupo audiovisual NHK.

Los Juegos estaban programados entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2020, antes del anuncio de su aplazamiento el martes. La fecha del inicio sería ahora el 23 de julio de 2021, según la cadena pública japonesa, citando fuentes internas del comité de organización.

Tras el aplazamiento de los Juegos, el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach aseguró el miércoles que "todas las opciones estaban sobre la mesa" sobre las nuevas fechas, "antes o durante el verano (boreal) de 2021".

La gobernadora de Tokio Yuriko Koike evocó el viernes la posibilidad de organizar los Juegos en otro periodo que no fuera el verano, cuando el clima de la capital japonesa es menos caluroso, pero no parece la opción con más opciones, según NHK.

Las nuevas fechas de los Juegos de Tokio suponen "un desafío", había dicho Bach, haciendo referencia a que el calendario deportivo sufrirá grandes cambios, tras la suspensión actual de competiciones debido a la pandemia de coronavirus.

Un grupo de trabajo creado por el COI y llamado 'Here we go' (Salimos) trabaja sobre la reprogramación en colaboración con el comité de organización y las 33 federaciones internacionales presentes en el programa olímpico.

Las conversaciones podrían llevar a "una conclusión" en una semana, señaló el sábado Yoshiro Mori, presidente del comité de organización de los Juegos de Tokio, a una cadena de televisión.

El martes, durante el anuncio de aplazamiento, el primer ministro japonés Shinzo Abe afirmó que los próximos Juegos serán "el testimonio de la derrota del virus" ante la humanidad.

Este domingo NHK señaló que la llama olímpica será expuesta durante un mes en el complejo deportivo J-Village de Fukushima, que sirvió de alojamiento para los miles de trabajadores humanitarios en la lucha contra las consecuencias de la catástrofe nuclear de 2011.