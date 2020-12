Hamilton dejó la puerta abierta a su retiro de la Fórmula 1

El mejor corredor de los últimos tiempos en la Fórmula 1, Lewis Hamilton confirmó su continuidad para la próxima temporada, a pesar de que su renovación ha tomado más tiempo de los previsto; sin embargo en los siguientes días se espera que haya una pronunciación oficial entre Hamilton y su escuadra.

A pesar de ser el mejor piloto de la F1, Hamilton declaró que no bajará su nivel, debido a que es consciente que tendrá que mejorar: “No permitiré que mi rendimiento baje. Debo entender cómo puedo seguir mejorando gradualmente y eso no es fácil. Cuando deje de sentirme así, no tendré problemas en retirarme”, manifestó al medio The Race.

Por otra parte, dejó claro sobre su retiro de las pistas de la Fórmula Uno: “No quiero hacerlo demasiado pronto, pero tampoco demasiado tarde. De repente te das cuenta de que ha cambiado la tendencia y vas cuesta abajo. No quiero que eso suceda”.

No obstante, el corredor de la escudería de Mercedes, resaltó que luego de dejar el timón espera continuar con sus compromisos sociales y solidarios: “Siempre tendré desafíos, estaré en algún tipo de actividad que me permita utilizar mi voz. Ya sea apareciendo públicamente o trabajando en un segundo plano con organizaciones, espero hacer grandes cosas y no sólo pequeños gestos. Tengo la oportunidad de poner en marcha iniciativas que sean realmente positivas para la gente”.

Hay que recordar que Lewis Hamilton fue elegido como el mejor deportista del año (2020) para el diario L'Équipe por encima del tenista, Rafael Nadal. Según los resultados Hamilton logró 1.866 votos; mientras que Nadal 437, convirtiéndose por primera vez en el "campeón de campeones" por el diario francés.