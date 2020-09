Hamilton Ricard le envió varios consejos a James sobre el fútbol en Inglaterra

Hamilton Ricard tuvo un gran paso por Inglaterra y como conocedor de la nueva realidad a la que se tendría que acomodar James Rodríguez, habló con 'Los Dueños del Balón' de Antena 2, para contar un poco de lo que vivirá el volante colombiano, que llega proveniente de Real Madrid.

"James tiene grandes condiciones, destruirlo ahorita no tiene sentido, tiene muchas condiciones y le puede dar mucho a ese equipo, mientras que el equipo a él le puede dar seguridad, va a tener hinchas fervorosos y que le van a dar la oportunidad de que se recupere, además, al no ser un grande, se le quita presión a James. Tiene un técnico que lo conoce y la fusión es ideal", afirmó el exatacante chocoano.

Luego continuó: "Todo se le torna a uno difícil dependiendo de cómo se afronte lo que suceda, Inglaterra es diferente a Alemania y a España. Va a encontrar ciudades tranquilas, silenciosas y con poco agobio. Son ciudades donde puede vivir con calma, en una casa junto a su familia".

De igual manera, advierte a qué se tiene que acostumbrar el cucuteño: "La Liga Premier es de aprender a jugar rápido, el resto ya se lo va a enseñar Ancelotti, es ir hacia adelante, intuir a dónde va la pelota, si no aprende a jugar así, le va a costar el ida y vuelta y va a ver pasar la pelota sin tocarla. Pero yo creo que le va a salir todo bien, llega a un club donde si no es campeón no hay ningún lio y creo que le va a ir bien por ese lado".

Sobre la polémica sobre las declaraciones de James respecto al frío, remarca: "En España también hace frío, Inglaterra obvio que hace frío y un poco más que España, pero el problema no pasa por eso, yo nunca escuché a James decir eso. Acostumbrado al frío, él está. Llega a una ciudad tranquila, a un país totalmente diferente, una cultura completamente diferente y tengo la seguridad que eso le va a servir para volver a figurar como futbolista porque hay muy poca distracción".

Y sobre la forma en la que llega James, afirma: "Para ellos llega no llega un jugador cualquiera, llega un gran jugador, pero el hincha inglés sabe de fútbol, él lo sabe ver y le gusta que el jugador sude la camiseta. Si pierdes, pero si ellos ven que hiciste el esfuerzo te van a aplaudir. Ellos valoran el esfuerzo y en la medida en la que James se enganche en el fútbol inglés, no va a tener ningún problema, hay muchos del estilo de James que han triunfado, tiene que acomodarse a esto y saber que debe jugar hacia adelante".

Finalmente, concluye refiriéndose a cuestiones del idioma: "El inglés es importante por la comunicación con tus compañeros en la cancha, pero es importante uno poder comunicarse, porque si lo logras, se te facilita más jugar al fútbol. Si no lo logras, se te complican las cosas, pero ahí va a tener el respaldo".