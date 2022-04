Harold Lozano recordó con nostalgia el día que Freddy Rincón le rompió la boca

Este sábado se llevaron a cabo las exequias para despedir a Freddy Rincón. Y por eso, el estadio Olímpico Pascual Guerrero, habilitó una de sus tribunas para que más de 8.000 personas le dieran la despedida al ‘Coloso de Buenaventura’.

Y no es para menos, ya que Rincón Valencia marcó un hito dentro de la historia del Fútbol Profesional Colombiano, por eso, excompañeros como Óscar Córdoba, Faustino Asprilla, Francisco Maturana, René Higuita, entre otros, asistieron al complejo deportivo para darle su último adiós.

Sin embargo, cada uno de ellos guardan los mejores recuerdos de Freddy, y tras su fallecimiento, van saliendo a la luz algunas anécdotas poco conocidas, como la que vivió el exfutbolista con su compañero Harold Lozano durante el mundial de Estados Unidos 1994.

En un relato para el canal Win Sports Lozano contó que tuvo un fuerte enfrentamiento con el ‘Coloso’, durante un entrenamiento de la Selección Colombia, y aunque se agredieron mutuamente, las cosas no pasaron a mayores y después se reconciliaron.

“Estábamos tensionados porque habíamos perdido los dos primeros partidos. Y en una jugada mientras entrenábamos, ‘Coroncoro’ Perea se tropieza, y de inmediato Freddy voltea a verme. No me dijo nada, y me pegó un puño en la boca y de una me hinchó el labio”, rememoró.

Esto trajo consigo la reacción de Lozano que dijo “Yo no permití que me pegara y le lancé una patada. Y aunque le hice la parada, él me seguía mirando. Ya estaba listo para salir a correr. Fue algo del momento, y después estábamos bien”.

Además, recordó a su viejo amigo como una persona muy noble, pero de un carácter fuerte, que siempre fue muy respetado por todos los clubes que pasó e inclusive en la Selección era uno de los líderes de la época.