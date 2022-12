Hay otras prioridades y se puede aplazar la compra de aviones de guerra: Roy Barreras

El presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció en medio de la polémica que se ha generado en torno a la compra de aviones de guerra para reemplazar unos Kfir que ya se encuentran deteriorados.

Aunque Barreras aclaró que no está haciéndole ninguna petición ni sugerencia al Gobierno sobre la adquisición de estas aeronaves, sí dijo que se debería pensar en que hay otras prioridades sociales en este momento que no dan espera, además de recordar de que Gustavo Petro fue elegido con otro mandato popular.

“Yo opino que las prioridades del mandato popular son inclusión social y la inversión en la lucha contra el hambre y será una decisión del alto Gobierno que tiene la responsabilidad de la seguridad nacional”, indicó.

“Yo no estoy solicitando nada al Gobierno, ni estoy sugiriendo, pero a mí me parece que hay otras prioridades, me parece que se pueden aplazar esa urgencia, me parece que los jóvenes en las calles no marcharon pidiendo aviones de guerra, sino pidiendo educación y empleo, creo que esa prioridad es anterior a la prioridad de los aviones de guerra, pero esa es mi opinión individual”, agregó el dirigente político.

El presidente del Congreso aseguró que él conoce de manera personal los problemas que tienen los aviones de la Fuerza Aérea, pero asegura que en este momento no ve ninguna amenaza de tipo internacional que permita acelerar la adquisición de aparatos nuevos y esos recursos podrían emplearse mejor en la implementación del acuerdo de paz.

“Cuando tuvimos los momentos más álgidos y difíciles de la confrontación con Venezuela, existía el riesgo de una confrontación militar con ese país, pero gracias a la reapertura de las relaciones con Venezuela y del nuevo clima internacional que ha propiciado el presidente Petro y de las buenas relaciones con las potencias, yo creo que esa urgencia se puede aplazar”, sostuvo.

Insistió en que el mandato popular que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace que las prioridades sean otras.