"Hay que ser pacientes", Cuadrado habló de lo que debe hacer Colombia para vencer a Paraguay

El jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado compartió detalles de lo que será el juego ante Paraguay por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y aseguró que se debe salir con una propuesta clara de juego, pero sin desbordarse físicamente teniendo el cuenta el lima de Barranquilla.

Lea también: Napoli prepara contraoferta para retener a David Ospina

El jugador aseguró que se debe tener un buen manejo de la pelota y así poder hacer un desgaste en el equipo paraguayo. La idea, según Cuadrado, es generar espacios y ser más contundentes en el área rival.

“Creo que tenemos que salir a proponer, estar obviamente muy atentos porque aquí en Barranquilla si empiezas a salir muy fuerte con el tema del calor y la humedad se te hace después difícil y debemos estar atentos de tener la paciencia y así poder darle buena circulación a la pelota", señaló.

El deportista confirmó que bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, este domingo arrancó un trabajo más específico en la idea de juego que se quiere plantear ante Paraguay y ahí poder determinar su función en la cancha teniendo en cuenta que podría salir de lateral.

“Sabemos que es un partido muy importante para nosotros, tenemos que irlo a jugar como una final y verdaderamente el planteamiento táctico lo hará el profe. Hoy comenzaremos a trabajar un poco más a lo que es Paraguay y ver de qué manera podemos hacerles daño y estar a disposición para el profe y para el planteamiento que él disponga”, dijo Cuadrado.

Le puede interesar: Selección Colombia Femenina de Rugby jugará por primera vez un Mundial

En ese sentido, indicó que “Paraguay es una gran selección, creo que debemos estar atentos en la pelota quieta, ellos son muy peligrosos ahí. Va a haber mucho juego por las bandas, tratando de utilizar mucho al delantero y yendo a las pelotas de apoyo y tirar muchos centros, entonces creo que tenemos que estar muy atentos a eso porque son verdaderamente peligrosos”.

El jugador del Juventus (Italia) también habló de su experiencia con estas jornadas de la eliminatoria y dijo que no ha sido fácil por la cantidad de partidos tan seguidos y la preparación tan limitada.

“Es muy complicado cuando tú vienes y no tienes mucho tiempo para trabajar bien y de la mejor forma, porque tienes cambios de horarios, comes a destiempo, por mucho que tú trates de dormir de la mejor forma tomando pastillas es muy difícil; pero esta no es una excusa porque siempre que llegamos aquí a la selección tenemos todos los medios para tratar de recuperar bien, de trabajar bien y hemos venido trabajando en eso para tratar de mejorarlo", precisó.

Lea también: Falleció la abuela materna de James Rodríguez

Finalmente, dijo que esta eliminatoria ha sido la más complicada que han jugado y que por fortuna todavía dependen de ellos mismos para poder estar de manera directa en la copa del mundo.

“Esta h sido una situación muy diferente con todo lo que está sucediendo por el covid-19, los partidos tan cerca y sin mucho tiempo de recuperación, pero estoy muy tranquilo y mis compañeros también. Como lo dije anteriormente, tenemos la confianza y la plena fe que con el talento que tenemos todos para poder clasificar; sabemos que es difícil, pero vamos a dar no el 100 sino el 200% para cumplir con el objetivo que es ir al tercer mundial. Ya estamos trabajando para eso, todavía dependemos de nosotros y tengan la certeza que vamos a ver siempre lo mejor”, finalizó Cuadrado.