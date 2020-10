Hernán Torres reveló los secretos del Deportes Tolima para ganarle nuevamente a Nacional

El pasado miércoles se puso al día la Liga Betplay con el partido pendiente de la fecha 9 entre Atlético Nacional y Deportes Tolima que se jugó en el estadio Atanasio Girardot. De nuevo, como es costumbre en los últimos tres años, el equipo pijao venció al ‘verdolaga’.

Ahora lo hizo con Hernán Torres en el banquillo y más allá de las burlas hacia Nacional, hay todo un trabajo detrás del elenco pijao que lo hace tan competitivo ante equipos como el de Juan Carlos Osorio y los otros grandes del fútbol colombiano.

Lea también: Jeison Lucumí recibe su primera convocatoria en Elche a pesar de demanda de Tigres

En diálogo con ESPN, Hernán Torres contó algunos detalles del Tolima: “Todos los partidos y rivales son diferentes. A Nacional lo hemos analizado durante la pandemia y esta semana. Tiene un gran técnico, sabemos que es un equipo que se está consolidando, que coloca muchos hombres en el área del rival y que se defiende con pocos hombres. A mí me gusta la posesión del balón, pero ayer tocó hacer uso de la velocidad de mis atacantes y eso nos ayudó”, contó sobre la victoria ante el equipo de Osorio.

“Tolima tiene excelentes jugadores y un talento humano increíble que está encaminado a cumplir objetivos y lo estamos construyendo poco a poco. He aprendido mucho en los equipos que he pasado. No hemos ganado nada, somos líderes, pero falta mucho camino”, agregó.

Le puede interesar: Deportivo Pereira, en proceso de liquidación, definió el precio inicial de su subasta

“Cuando llegué encontramos un buen grupo, una base que viene trabajando, pero han llegado nuevos jugadores. Lo primero que intenté fue a acomodarme al estilo que traían, pero hemos trabajado más en la tenencia de la pelota, el equilibrio y un poco más agresivo”, finalizó Hernán Torres, quien llegó al club pijao tras la salida de Alberto Gamero a Millonarios.