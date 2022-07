Hijo de Freddy Rincón marcó su primer gol tras muerte de su padre y le envió emotivo mensaje

Un emotivo momento vivió el futbolista colombiano Sebastián Rincón Lucumí en la noche del martes 26 de julio al anotar su primer gol con la camiseta del Club Atlético Barracas Central luego de la muerte de su padre, Freddy Eusebio Rincón.

Rincón Lucumí anotó en el minuto 90+1 el tanto que le dio el triunfo a su equipo sobre Patronato en compromiso de la fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina.

Tras el gol, fue tanta la emoción de Sebastián, que se quitó al camiseta para mostrar la foto de su padre, la cual tenía plasmada en otra prenda debajo del uniforme oficial.

Al término del compromiso, el hijo de la leyenda del fútbol colombiano compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde recordó a su padre.

"No sabes la falta que me hace recibir tu llamado después de cada partido pero se que desde el cielo estás orgulloso de mi❤️👨🏿‍🦲 No te imaginas la falta que me haces Freguar TE AMO".