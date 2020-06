Sin duda, el título de la liga inglesa, el primero desde que se cambió al formato de Premier League, causó furor en una afición muy pasional, que a pesar de la emergencia por la pandemia del coronavirus, no dudó en salir a las calles para celebrar.

Tras finalizar el encuentro en el que Chelsea derrotó a Manchester City, los aficionados 'reds', tal cómo lo hicieron los hinchas de Napoli al conseguir la Copa de Italia, salieron a las calles de Liverpool con bengalas, banderas y demás elementos alusivos al equipo.

Scenes at Anfield right now pic.twitter.com/gJsUy4Q3ZB